Kayseri'de tekel bayisinde kaçak alkol satışı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tekel bayisinde kaçak alkol satışı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tekel bayisinde kaçak alkol satışı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak alkol satışına yönelik yapılan çalışma kapsamında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Merkezi Hisar Caddesi'ndeki B.T. ye ait tekel bayisine operasyon düzenledi.
Aramalarda 120 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan 380 kit ve 200 malt aroması ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve hastaneye sağlık kontrolüne getirilen B.T. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Saçımı başımı tarasaydım iyi olurdu." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan