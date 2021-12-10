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Sunak benzeri mimari eser bulundu

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de bahçe düzenlemesi sırasında bulunan sunak benzeri mimari eser korumaya alındı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bahçe düzenlemesi sırasında bulunan sunak benzeri mimari eser korumaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bir evin bahçe düzenlemesi sırasında 1,5 metre uzunluğunda, 40 santimetre eninde ve 60 santimetre yüksekliğinde taştan mimari eser bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Yetkililerin olay yerindeki incelemesinin ardından çeşitli motiflerle işlenmiş eser, Kayseri Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Eserin 3. yüzyıla ait olduğu, bulunduğu alana başka yerden taşındığı tahmin ediliyor.

Sunak benzeri mimari eser bulundu

Sunak benzeri mimari eser bulundu

Sunak benzeri mimari eser bulundu

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