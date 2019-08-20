Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldıTalas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kafede Ahmet Uyanık (30), kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartışmaya başladı.

20.08.2019 19:06
Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı
Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kafede Ahmet Uyanık (30), kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Uyanık, silahla vurularak yaralandı.
Uyanık, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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