Kayseri'de sel nedeniyle kırsaldaki 5 mahallenin yolu ulaşıma kapandı
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Kayseri'de sel nedeniyle kırsaldaki 5 mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Kayseri'de sel nedeniyle kırsaldaki 5 mahallenin yolu ulaşıma kapandı
Anadolu Ajansı / Hacıbaba Lale - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sel nedeniyle kırsaldaki 5 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sel nedeniyle kırsaldaki 5 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy ile Çamlıca mahalleleri arasındaki Çağlalık mevkisinde şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi.

Selin dağlardan sürüklediği kaya ve toprak yığınları Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolunu kapattı.

Bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yahyalı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Can kaybının olmadığı olayın ardından iş makineleri, Kapuzbaşı, Büyükçakır, Ulupınar, Balcıçakırı ve Çavdaruşağı mahallelerini bağlayan yolu ulaşıma açmak için çalışıyor.

Bu arada, Yeşilköy ve Çamlıca mahallelerine alternatif yollardan ulaşım sağlanabildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacıbaba Lale

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