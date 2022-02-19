Kayseri'de ruhsatsız çalışan hayvansal yan ürün işletmeleri denetlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, onaysız ve ruhsatsız çalışan hayvansal yan ürün işletmelerine yönelik denetim yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hayvansal yan ürün işletmelerine yönelik denetimlerde belgesi ve izlenebilirliği olmayan, mevzuata uygun koşullarda muhafaza edilmeyen ve onay almadan işleme yapan 5 işletmedeki yaklaşık 5 bin 500 kilogram hayvansal yan ürün el konularak imha edildi.

Bu işletmelerin her birine ayrı ayrı yasal işlem uygulandı.

Onaysız ve ruhsatsız çalışan işletmelere yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.