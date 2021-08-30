Kayseri'de rötarlı kutlama
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Kayseri'de rötarlı kutlama

Kayseri'de rötarlı kutlama
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Deniz Akkaya, yangın ve sel felaketleri nedeniyle ertelediği doğum günü kutlamasını Mr. Jade'nin Kayseri'deki mekanı Jade Loungee'da yaptı. Mr. Jade'nin sürprizleri, Kayserili mankene keyifli dakikalar yaşattı. İki ünlü isim, kutlamanın ardından atlar eşliğinde çok özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya, 3 Ağustos'taki doğum gününü Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle kutlamamıştı. İş ve sanat dünyasının sevilen isimlerinden Mr. Jade, Kayseri'deki mekanı Jade Loungee'a davet ettiği Akkaya'ya doğum günü sürprizi yaptı.

DENİZ'E KRALİÇE PASTASI

Mr. Jade, Deniz Akkaya için özel bir yemek masası ve iki ayrı pasta hazırlattı. Ünlü manken, özellikle üzerinde kraliçe tacı bulunan pastasını çok sevdi. Arkadaşlarıyla beraber keyifli bir gün geçiren Deniz Akkaya ve Mr. Jade, keyifli kutlamanın ardından özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Önce mekanda poz veren ikili, daha sonra açık alanda atlarla birlikte objektif karşısına geçti.

MEMLEKETİMİ ÇOK ÖZLEMİŞİM

Kayseri'yi gezme imkanı da bulan ve "Memleketimi çok özlemişim. İyi ki geldim, bana o kadar iyi geldi ki" diyen Deniz Akkaya, geçirdiği keyifli günden ve fotoğraf çekiminden kareleri sosyal medya hesaplarında yayınladı. Mr. Jade de "Yüreği ve kalbi güzel insan, bizleri onore ettin" diyerek Akkaya'ya ziyareti için teşekkür etti.

Kayseri'de rötarlı kutlama
Kayseri'de rötarlı kutlama

Kaynak: Snob Magazin

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