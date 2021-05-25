Kayseri'de parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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Kayseri'de parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Kayseri'de parkta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, yaralı halde olay yerinden kaçtı.

Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, yaralı halde olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, İldem Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi Çarşı Sokak'taki Çanakkale Parkı'nda Y.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen arkadaşı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki arkadaş birbirini bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kimliği öğrenilemeyen ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, yaralı halde olay yerinden kaçan Y.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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