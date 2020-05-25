Kayseri'de otomobil takla attı 1 ölü, 2 yaralı
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Kayseri'de otomobil takla attı 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralıKAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

25.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:54

Kayseri'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun 122'nci kilometresi Çörekere mevkiinde meydana geldi. Hatay'dan Sivas'ın Gemerek ilçesine gittikleri öğrenilen Ufuk Akkaya idaresindeki 45 ABC 44 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Ufuk Akkaya ile yanında bulunan Aytan Akkaya (63) yaralandı, Pantuş Ulutaş ise öldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Sarız Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Pantuş Ulutaş'ın ise cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri'de otomobil takla attı 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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