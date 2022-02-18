Kayseri'de otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

AA, Sercan Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobilin kanala uçması sonucunda 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin kanala uçması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 38 AAC 824 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 474. Sokak'ta kimliği henüz tespit edilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kanala düştü.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan sürücü ve yolcu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kayseri'de otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Otomobil, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title