Kayseri'de otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı
AA, Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de otomobilin kanala uçması sonucunda 2 kişi yaralandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin kanala uçması sonucunda 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 38 AAC 824 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 474. Sokak'ta kimliği henüz tespit edilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kanala düştü.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan sürücü ve yolcu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.