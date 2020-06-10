Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
10.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:09

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatleride Kayseri Develi yolunun Ayvazhacı mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ramazan Demir yönetimindeki 50 AU 724 otomobil, karşıdan gelen Sadık Güvenç'in kullandığı 38 AAP 245 kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan İbrahim Demir, hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Ramazan Demir, Ahmet Demir, Halime Nur Demir ile kamyonet sürücüsü Sadık Güvenç yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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