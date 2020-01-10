Kayseri'de öğretmenin öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği iddiası

10.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:20

Kayseri'de eğitimciler, ortaokul öğretmenin, bir öğrencisinin yakınları tarafından darp edilmesine tepki gösterdi.

Şehit Bekir Çakır Ortaokulunda toplanan öğretmenler ve bazı eğitim sendikaları üyeleri, "eğitimciye şiddete dur de", "öğretmen örselenmemeli, önemsenmeli" ve "öğretmenine değer ver" yazılı dövizleri taşıyarak, öğretmen Selçuk Belge'nin öğrenci velileri tarafından saldırıya uğramasını kınadı.

Grup adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, dün bir okulda bir vandallığa daha şahit olduklarını, bir velinin ödevini yapmayan ve dersin huzurunu bozan bir öğrenciyi uyardığı için darbedildiğini anlattı.

Çocuğun sözleriyle hiç düşünmeden, olayın iç yüzü nedir araştırmadan öğretmenin sabah işe geldiği sırada aracından iner inmez, bu okulda okuyan bir öğrencinin babası ve dayısı tarafından darbedildiğini aktaran Kalkan, bu şiddet olaylarından dolayı eğitimcilerin artık canına tak ettiğini ve bıçağın kemiğe dayandığını ifade etti.

Kalkan, yetkililerden tedbir almasını isteyerek, "Siz evinizde çocuğunuzu hiç mi uyarmıyorsunuz? Hata yapan evladınıza terbiye için ve daha güzel kişilik kazanması için hiç mi tedbirler almıyorsunuz? Eğitimciler kimsenin çocuk bakıcısı değildir. Biz de insanız ve bizim de bir hayatımız var. Tüm sorumluluk okula ve öğretmene yıkılarak bir yere varılamaz. Basınımızdan, idaremizden, velilerimizden beklentimiz bizi hedef göstermeyin. Bize sahip çıkın, bizi destekleyin ve bırakın işimizi yapalım." diye konuştu.

Kaynak: AA