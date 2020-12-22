Müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
22.12.2020 22:19 | Son Güncelleme: 22.12.2020 22:39
Kayseri'de itfaiye ekiplerince söndürülen müstakil evdeki yangın hasara neden oldu.
Kayseri'de itfaiye ekiplerince söndürülen müstakil evdeki yangın hasara neden oldu.
Turgut Reis Mahallesi Gürleyen Caddesi'ndeki müstakil bir evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İçeride kimsenin olmadığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında evin içerisindeki eşyalar hasar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün