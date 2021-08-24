Kayseri'de MKP firarisi hükümlü yakalandı
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Kayseri'de MKP firarisi hükümlü yakalandı

Kayseri'de MKP firarisi hükümlü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de terör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de terör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MKP üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada hükümlünün Kocasinan ilçesinde olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen jandarma, T.T.'yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.


Kayseri'de MKP firarisi hükümlü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest

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