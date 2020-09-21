Kayseri'de minikler yüz yüze eğitime maskeleri ile geldi Kayseri'de minikler yüz yüze eğitime maskeleri ile geldi Bu gün başlayan yüz yüze eğitim çerçevesinde, eğitim ve öğretim hayatına ilk ders zili ile başladı.

Kayseri'de minikler yüz yüze eğitime maskeleri ile geldi KAYSERİ - Bu gün başlayan yüz yüze eğitim çerçevesinde, eğitim ve öğretim hayatına ilk ders zili ile başladı. Sabahın erken saatlerinde aileler, uyum eğitimi için öğrencilerle birlikte okul önüne geldi. Koronavirüs önlemi nedeniyle veliler okul bahçelerine alınmazken, öğrenciler bahçe girişinde öğretmenler tarafından karşılandı. Koronavirüs tedbirlerinin en üst seviyede alındığı Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenciler, ateşleri ölçüldükten sonra sınıflara alındı. Kayseri'de 365 ilk okul, 57 bağımsız anaokulu, 334 bünyesinde anaokulu bulunduran ilk okul, ortaokul ve lisedeki ana okullarında eğitim ve öğretim başladı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı