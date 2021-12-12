Son dakika haber... Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Kayseri'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kara yönetimindeki 38 S 0027 plakalı minibüs, Kayseri-Ankara kara yolu Süksün Mahallesi kavşağında, Ahmet Burak Erdoğmuş idaresindeki 38 AC 889 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki 3 ve minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüstekilerin nişandan döndüğü, otomobildekilerin de cenazeye gittiği öğrenildi.