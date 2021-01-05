Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden sürücüye 3 bin 750 TL ceza

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücüye toplam 3 bin 750 TL para cezası kesildi.

Akşam saatlerinde Talas ilçesi Komando Caddesi'nde uygulama yapan polis, İ.E. yönetimindeki 23 AAH 908 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştı. Polis ile sürücü İ.E. arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu otomobil durduruldu. Araçta yapılan kontrol sonucu İ.E.'nin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlendi. Sürücüye, polisin 'dur' ihtarına uymadığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 600 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 3 bin 750 TL para cezası kesildi. Ceza tutanağını alan sürücü, otomobiliyle olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE