Son dakika haber | Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 TL ceza
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Son dakika haber | Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 TL ceza

09.01.2021 03:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 03:18
Son dakika haber | Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 TL ceza

Son dakika haberi: KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip otomobille kaçmaya çalışan 3 kişiye toplam 9 bin 450 TL ceza kesildi.

KAYSERİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip otomobille kaçmaya çalışan 3 kişiye toplam 9 bin 450 TL ceza kesildi.

Gece saatlerinde Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesinde uygulama yapan polis, F.T. idaresindeki 81 EA 511 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan H.T. ve U.C. kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi Çınarbaşı Caddesi'ne gelen şüpheliler, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler, polisin çalışması sonucu bir binanın bahçesinde yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden F.T., H.T. ve U.C'ye 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 9 bin 450 TL para cezası kesildi.

Öte yandan, yol üzerindeki parka tabanca attan kişiler, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Son dakika haber | Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 TL ceza
Son dakika haber | Kayseri'de kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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