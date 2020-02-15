Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
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Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

15.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:27
Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.


Olay, Mahallesi Yeşildere Caddesi'de meydana geldi. İkametinde yalnız yaşayan Semiha N.'den alamayan yakınları durumundan şüphelenerek evine geldi. Eve girdiklerinde Semiha N.'yi hareketsiz bir şekilde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Semiha N.'nin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde incelemesini tamamlamasının ardından Semiha N.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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