Kayseri'de kanadından yaralanan şahin tedavi altına alındı

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Darılı köyünde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uçma güçlüğü çeken şahin, bakım ve tedavileri için Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime ulaştırıldı.

Hayvanın gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğal ortama bırakılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan