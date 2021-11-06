Kayseri'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Kayseri'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Hacıbaba Lale - Haberler | Güncel
Kayseri'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sinan Kara (24) yönetimindeki kamyonet, Karaköy yol ayrımında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Tunahan Batur (23), Hüsne Kara (19) ve Çiğden Batur (52) sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kayseri'de kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Hacıbaba Lale - Son Dakika Haberleri
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