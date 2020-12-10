Kayseri'de kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 17 bin 830 lira ceza
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Kayseri'de kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 17 bin 830 lira ceza

10.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:14
Kayseri'de kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 17 bin 830 lira ceza

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Genel Avlağı'nda kaçak olarak yaban keçisi avlayan 3 kişiye, toplam 17 bin 830 TL ceza kesildi.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Genel Avlağı'nda kaçak olarak yaban keçisi avlayan 3 kişiye, toplam 17 bin 830 TL ceza kesildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Genel Avlağı'nda kaçak avlananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Jandarma ile birlikte bölgede geniş çaplı çalışma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yaban keçisi avlayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde bulunan 3 av tüfeği ile 2 motosiklete el konulurken, kaçak olarak avlanan 3 kişiye, 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 5 bin 680 TL, sokağa çıkma yasağı ve maske takma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle de 12 bin 150 TL olmak üzere toplam 17 bin 830 TL para cezası kesildi.


Kayseri'de kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 17 bin 830 lira ceza
Kayseri'de kaçak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 17 bin 830 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 11:14:55. #1.14#
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