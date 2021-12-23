Gece yarısı tuvalet kapısı ile pencereyi karıştıran adam apartman boşluğuna düştü

Fransa'dan Kayseri'ye ev almak için gelen gurbetçi Mustafa Ö. bir akrabasının Serçeönü Mahallesi'nde bulunan evine misafir oldu. Gece saatlerinde tuvalete gitmek için uyanan Mustafa Ö., tuvaletin kapısıyla apartmanın boşluğuna bakan pencereyi karıştırdı.

TUVALETE GİRMEK İSTERKEN APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Tuvalete girdiğini düşünen talihsiz adam, adım atınca apartman boşluğuna düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yere çakılan Mustafa Ö., yaralandı. Binaya hırsız girdiğini düşünerek ayaklanan bina sakinleri, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Mustafa Ö., itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak Mustafa Ö., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

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