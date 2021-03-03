Kayseri'de iki tramvay çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de iki tramvay çarpıştı: 2 yaralı

03.03.2021 01:48 | Son Güncelleme: 03.03.2021 01:52
Kayseri'de iki tramvay çarpıştı: 2 yaralı

KAYSERİ'de aynı hat üzerinde ilerleyen iki tramvayın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de aynı hat üzerinde ilerleyen iki tramvayın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesindeki tramvay güzergahında meydan geldi. İldem-Organize Sanayi Bölgesi hattına sefer yapan ve vatmanları henüz öğrenilemeyen 3854-B nolu tramvay ile 2846-A nolu tramvay, seferleri bitince tek hat üzerinde depoya seyir halinde oldukları sırada kafa kafaya çarpıştı. Kazada tramvay içinde bulunan bir yolcu ile vatman yaralandı. Her iki tramvayda ise ağır hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kayseri'de iki tramvay çarpıştı: 2 yaralı
Kayseri'de iki tramvay çarpıştı: 2 yaralı
Kayseri'de iki tramvay çarpıştı: 2 yaralı
Kayseri'de iki tramvay çarpıştı: 2 yaralı
Kayseri'de iki tramvay çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Aleyna Tilki Türkan Şoray
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de iki tramvay çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 01:52:32. #1.16#
title