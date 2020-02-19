Kayseri'de HTŞ operasyonu: 2 gözaltı
KAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, 2 Suriye uyruklu gözaltına aldı.
19.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:57
KAYSERİ'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, 2 Suriye uyruklu gözaltına aldı.
Kocasinan Jandarma Komutanlığı tarafından HTŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 2 Suriye uyruklu, evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: DHA