Kayseri'de havadan trafik denetimleri artırıldı
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Kayseri'de havadan trafik denetimleri artırıldı

Kayseri'de polis ekipleri, drone destekli yaptığı trafik denetimlerinde ihlal yapan sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Kayseri'de havadan trafik denetimleri artırıldı
01.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:57

Kayseri'de polis ekipleri, drone destekli yaptığı trafik denetimlerinde ihlal yapan sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Kayseri'de trafik ekipleri yapılan drone destekli trafik denetimleri, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün talimatı ile hızlandı. Kentin farklı noktalarında drone ile denetim yapan ekipler, ışık ihlali yapan araçları havadan tespit ederek sürücülerine ceza yazdı.

Komando Caddesi'nde de denetim yapan ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında önlem alarak uygulamalarını sürdürdü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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