Kayseri'de El-Nusra terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı
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Kayseri'de El-Nusra terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

09.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:05
Kayseri'de El-Nusra terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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