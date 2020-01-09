Kayseri'de El-Nusra terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı

09.01.2020 18:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:05

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda El-Nusra silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA