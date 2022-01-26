Kayseri'de ekipler, yaylada mahsur kalan 4 kişilik aileye ulaşmaya çalışıyor
AA, Hacıbaba Lale - Güncel
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişilik aileye ulaşılmaya çalışılıyor.
YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişilik aileye ulaşılmaya çalışılıyor.
İnderesi Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Adem Sapmaz, yoğun kar yağışının ardından yolların kapanmasıyla eşi ve 2 çocuğuyla yayladaki evinde mahsur kaldı.
Ailenin yetkilileri arayarak yardım talebinde bulunmasının ardından jandarma ve sağlık ekipleri yola çıktı.
Paletli ambulansla yola çıkan ekipler, aileye ulaşmaya çalışıyor.
AA / Hacıbaba Lale - Son Dakika Haberleri