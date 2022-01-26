Kayseri'de ekipler, yaylada mahsur kalan 4 kişilik aileye ulaşmaya çalışıyor - Haberler
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Kayseri'de ekipler, yaylada mahsur kalan 4 kişilik aileye ulaşmaya çalışıyor

AA, Hacıbaba Lale - Güncel
Kayseri'de ekipler, yaylada mahsur kalan 4 kişilik aileye ulaşmaya çalışıyor

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişilik aileye ulaşılmaya çalışılıyor.

YAHYALI, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 4 kişilik aileye ulaşılmaya çalışılıyor.

İnderesi Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Adem Sapmaz, yoğun kar yağışının ardından yolların kapanmasıyla eşi ve 2 çocuğuyla yayladaki evinde mahsur kaldı.

Ailenin yetkilileri arayarak yardım talebinde bulunmasının ardından jandarma ve sağlık ekipleri yola çıktı.

Paletli ambulansla yola çıkan ekipler, aileye ulaşmaya çalışıyor.

AA / Hacıbaba Lale - Son Dakika Haberleri

Kayseri, Yahyalı, kar, Güncel, Haber

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