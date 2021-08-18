Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; silahlı terör örgütü DEAŞ yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Melikgazi İlçesinde yapılan operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.A. yakalanarak gözaltına alındı. A.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı