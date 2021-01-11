Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi
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Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi

11.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:43

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda ağaca asılmış 30 yaşındaki bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde dağlık bir alanda ağaca asılı hareketsiz bir şekilde duran şahsı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

30 YAŞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede isminin A.A. (30) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. A.A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından ağaçtan indirilerek hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
ASD: intiharlar başladı ve coğu verilmiyor verilende balkondan düştü denizde boğuldu yanlışlıkle kendini vurdu diye o bile yasak bunu mecbur kalmışlar sosyal medyada duyulunca vermeye yazık işsizlik yoksulluk bir mehmet cengizin geliri 10 milyıon kişibaşıgelirine eşit yazıklar olsun
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SEMT-İ SAKARYA: Asılı süsü verilmiş sanki adam yere oturuyor nerdeyse. .
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SEREN CANJ: Kim.bilir neler duyacaz görecez bakalım
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