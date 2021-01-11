Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi
11.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:43
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda ağaca asılmış 30 yaşındaki bir erkeğe ait cansız beden bulundu.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde dağlık bir alanda ağaca asılı hareketsiz bir şekilde duran şahsı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
30 YAŞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede isminin A.A. (30) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. A.A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından ağaçtan indirilerek hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı