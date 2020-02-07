Kayseri'de çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
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Kayseri'de çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

07.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:30
Kayseri'de çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

ilçesi Gonca Sokak'ta bulunan iki katlı binanın bodrum katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi.

Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Ramazan (55), Hacer (47) ile Özkan Davarcı'yı (21) Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA
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