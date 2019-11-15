15.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:24

Kayseri'de 'Arap Ocağı' ziyarete açıldı

Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanan, 'Arap Ocağı' olarak bilinen tarihi yapı ziyarete açıldı.

Kent merkezinde 27 kilometre uzaklıktaki olan Ağırnas Mahallesi'nde bulunan tarihi yapının restorasyon çalışması geçen yıl Melikgazi Belediyesi tarafından tamamlandı. Kentin kültür yapıları içinde nadir sivil eserlerden biri olan, 'Arap Ocağı' ziyarete açıldı. Yerin altında bulunan yapıyı, geçmiş yıllarda ziyaret eden kişiler dua ederek, dilek diliyor.

Melikgazi Belediye Kültür Rehberi Ahmet Bektaş, 'Arap Ocağı'nın dua anlamına gelen bir yer olduğunu söyleyerek, Her şey Allah'a mahsustur. İnsanlarımız inancına göre bu tür yerlere gelerek dua edip, adak adıyorlar. Buraya farklı dinlerden insanlar da geliyor ve adak adıyor. Bazı insanlar şifa aramak için geliyor. Çocukları için gelen anneler ise çocuklara ait bir şeyleri alıp, buraya bırakıp gidiyorlar. Arap Ocağı, Pazartesi günü hariç her gün ücretsiz olarak gezilebilen bir yer dedi.

Kaynak: DHA