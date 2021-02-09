Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı
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Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı

09.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:57
Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 15 kişiden 12'si gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 15 kişiden 12'si gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan 15 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 83 polisle 21 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda,  'çocuğa karşı cinsel taciz', 'yaralama', 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından aranan 15 kişiden 12'si yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melih KAMIŞ

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