Kayseri'de, apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

KAYSERİ'de, iki katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

KAYSERİ'de, iki katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Binada oturanlar polis ekiplerince tahliye edilirken, yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın, gece yarısı Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi, Küçük Menderes Caddesi üzerindeki iki katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar polis ekiplerince tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren müdahale ile söndürüldü.Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE