Kayseri'de akrabası olan karı -kocayı bıçakladı

KAYSERİ'de Cengiz Y., ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı akrabası Ö.T. ile eşi Y.T. isimli kadını bıçakla yaraladı.

KAYSERİ'de Cengiz Y., ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı akrabası Ö.T. ile eşi Y.T. isimli kadını bıçakla yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Golden Center 3 sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Y., ailevi nedenlerden dolayı konuşmak için akrabası olan Ö.T'nin evine geldi. Cengiz Y. ile akrabası Ö.T. arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Cengiz Y., belinden çıkardığı bıçakla önce Ö.T'yi ardından da kavgayı ayırmaya çalışan Ö.T'nin eşi Y.T. isimli kadını yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı çifti Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi Cengiz Y. ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç