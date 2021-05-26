Kayseri'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada oğul öldü, baba yaralandı
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Kayseri'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada oğul öldü, baba yaralandı

Kayseri'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada oğul öldü, baba yaralandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada baba yaralandı, oğlu öldü.

Kayseri'de akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada baba yaralandı, oğlu öldü.

İddiaya göre, merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4221 Sokak'ta E.D. ve H.L.D, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba ve komşuları İ.A'nın evine geldi.

Çıkan tartışmada tabanca ile ateş açılması sonucu Y.A. olay yerinde yaşamını yitirdi, babası İ.A. yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, İ.A'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Olayın ardından kaçan şüpheliler E.D. ve H.L.D, kısa sürede yakalandı.

Olayı duyup eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polisler taşkınlık çıkaran bazı kişileri güçlükle durdurabildi.

İki ailenin fertleri arasında dün akşam da kavga çıktığı ve polisin müdahalesiyle engellendiği öğrenildi.

Kayseri'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada oğul öldü, baba yaralandı
Kayseri'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada oğul öldü, baba yaralandı
Kayseri'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada oğul öldü, baba yaralandı
Kayseri'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada oğul öldü, baba yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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