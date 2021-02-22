Kayseri'de Afgan derneği 500 çocuğa oyuncak dağıttı
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Kayseri'de Afgan derneği 500 çocuğa oyuncak dağıttı

22.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:54
Kayseri'de Afgan derneği 500 çocuğa oyuncak dağıttı

Kayseri'de Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, 500 çocuğa oyuncak hediye etti.

Kayseri'de Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, 500 çocuğa oyuncak hediye etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışarı çıkamayan 0-6 yaş grubu 500 çocuğa, araba, bebek ve hikaye kitabı gibi çeşitli hediyeler verildi.

Dernek Başkanı Dr. Zakira Hekmat, salgınla evde kalan çocukları mutlu etmek istediklerini belirtti.

Salgınla birlikte çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye çalıştıklarını anlatan Hekman, şunları kaydetti:

"Pandemiyle çocuklar okullara ve parklara gidemez oldu. Çocuk deyince hep oyun ve oyuncaklar aklımıza gelse de bunlara kolayca ulaşamayan binlerce çocuğun varlığını tahmin etmek zor değil. Bu çocukları dernek olarak mutlu etmeye çalıştık çünkü mutlu çocuk mutlu aile ve mutlu toplum demektir. Derneğimiz oyuncak kitlerini, 0-3 yaş ve 4-6 yaş olmak üzeri iki farklı kategoriye uygun hediye ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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