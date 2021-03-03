Kayseri'de adliyeye tabanca ve bıçakla girmeye çalışan kadın yakalandı
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Kayseri'de adliyeye tabanca ve bıçakla girmeye çalışan kadın yakalandı

03.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:37
Kayseri'de adliyeye tabanca ve bıçakla girmeye çalışan kadın yakalandı

KAYSERİ'de G.S. (30) isimli kadın, boşanma davası için üzerinde kurusıkı tabanca ve 'sustalı' tabir edilen bıçakla adliyeye girmeye çalışırken yakalandı.

KAYSERİ'de G.S. (30) isimli kadın, boşanma davası için üzerinde kurusıkı tabanca ve 'sustalı' tabir edilen bıçakla adliyeye girmeye çalışırken yakalandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kayseri Adliyesi'nde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan G.S. isimli kadın, boşanma davasının duruşması için Kayseri Adliyesi'ne geldi. Güvenlik kontrol noktasında görevli polis tarafından x-ray taramasına yönlendirilen kadının üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak tespit edildi. Kadının üzerindeki kurusıkı tabanca ve 'sustalı' tabir edilen bıçağa el konuldu. G.S., adliyedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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