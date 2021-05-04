Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise, bir taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza gece 01.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Tarık Talaslı idaresindeki 06 AUL 86 plakalı otomobil ile Murat Gündüz yönetimindeki 38 ADK 225 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın etkisiyle Ahmet Tarık Talaslı idaresindeki otomobil bariyerlere çarparken, Murat Gündüz'ün kullandığı otomobil ise takla atarak refüjde ters döndü. Kazada iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza anı ise, çevredeki bir taksi durağının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Murat Gündüz yönetimindeki 38 ADK 225 plakalı otomobilin yanıp sönen kırmızı ışıkta geçerek, Ahmet Tarık Talaslı idaresindeki 06 AUL 86 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştığı görüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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