Kayseri'de 2 gündür aranan kişi ölü olarak bulundu
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Kayseri'de 2 gündür aranan kişi ölü olarak bulundu

Kayseri'de 2 gündür aranan kişi ölü olarak bulundu
Demirören Haber Ajansı / Özer Kaya - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan Hacı Veli Altıntaş (57), boş arazide ölü olarak bulundu.

KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan Hacı Veli Altıntaş (57), boş arazide ölü olarak bulundu.

Olay, Akkışla ilçesi Kululu Mahallesi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. Hacı Veli Altıntaş'tan 2 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili jandarma, Altıntaş'ın bulunması için çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışma yapan ekipler Altıntaş'ın cansız bedenini boş bir arazide buldu. Ekiplerin çalışması sonucu Altıntaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 


- Kayseri
Kayseri'de 2 gündür aranan kişi ölü olarak bulundu
Kayseri'de 2 gündür aranan kişi ölü olarak bulundu
Kayseri'de 2 gündür aranan kişi ölü olarak bulundu
Kayseri'de 2 gündür aranan kişi ölü olarak bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özer Kaya

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