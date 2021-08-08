Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçeye daha traktör dağıtacak
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçeye daha traktör dağıtacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçeye daha traktör dağıtacak
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6 ilçeye 6 traktör daha dağıtacaklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 6 ilçeye 6 traktör daha dağıtacaklarını belirtti.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, nisan ayında çiftçilerin kullanımı için Yahyalı, Sarız, Bünyan, Akkışla ve Yeşilhisar ilçe ziraat odalarına 5 traktör teslim ettiklerini anımsattı.

Büyükşehir Belediyesinin 6 traktör daha aldığını belirten Büyükkılıç, bunları Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Sarıoğlan, Develi ve Felahiye ilçelerindeki çiftçilerin kullanımına sunmak üzere ziraat odalarına teslim edeceklerini ifade etti.

Her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, "4 milyon 125 bin TL maliyetli 11 traktörümüz hayırlı, uğurlu olsun. Çiftçimiz bol bol bereketli şekilde üretsin ki şehrimiz kazansın, ülkemiz kazansın, insanlık kazansın." ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılığa özel önem vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Büyükkılıç, son 3 yılda bu alana sağlanan desteğin 41 milyon TL'ye ulaştığını aktardı.

Alınan 6 traktörün yarın düzenlenecek törenle ilçe ziraat odaları başkanlarına teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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