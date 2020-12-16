Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:30
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, AA'nın

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için oy kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için oy kullandı.

Büyükkılıç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Başkan Büyükkılıç, yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" fotoğraflarını seçti.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, Anadolu Ajansının ortaya koyduğu habercilik anlayışının takdir topladığını söyledi.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasında sergilenen fotoğrafların hepsinin ayrı ayrı bir değere sahip olduğunu belirten Büyükkılıç, "Gururumuz olan, dünyada gerçekten her alanda ses getiren, yapmış olduğu habercilik uygulamalarıyla da takdir toplayan Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Yılın fotoğrafı çalışmalarıyla da adeta gönüllerde yer etmekte ve bu alanda önemli bir çalışmaya imza atamakta. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kategorilerine göre kendi duygu ve düşüncelerimi yansıtan tercihimi hayata geçirdim, umarım isabetli bir seçim yapmışımdır. Her birisi ayrı güzel fotoğraflar arasından tercih yapmak oldukça zordu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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