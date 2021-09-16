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Kayseri Barosunda devir teslim töreni

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri Barosunda devir teslim töreni

Kayseri Barosu'nda hafta sonu yapılan genel kurulda başkan seçilen Ali Köse, görevini eski başkan Cavit Dursun'dan devraldı.

Kayseri Barosu'nda hafta sonu yapılan genel kurulda başkan seçilen Ali Köse, görevini eski başkan Cavit Dursun'dan devraldı.

Baro Seminer Salonu'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Dursun, 27 yıllık meslek hayatında 6 kez baro başkanlığı görevinde bulunduğunu söyledi.

Beş yıl boyunca her konuda sağlam bir duruş sergilediklerini anlatan Dursun, başkanlığı sürecinde önemli olaylara şahitlik ettiğini vurguladı.

Dursun, başkanlık sürecinde mesleğin onurunu en üst seviyeye çıkarttıklarını ve Kayseri Barosunun saygı duyulan bir kurum olduğunu ifade etti.

Göreve yeni başlayan yönetime başarı dileyen Dursun'a, Kayseri Baro Başkanlığı'na seçilen Ali Köse tarafından çiçek verildi.

Kayseri Baro Başkanı Köse ise kendisini göreve layık gören meslektaşlarına teşekkür etti.

Tarafsız bir yargı için mücadele edeceklerini anlatan Köse, "Barolar avukatların meslek örgütü olmasıyla birlikte her bir fert için de zor günlerinde sığınılacak bir limandır. Baroların hareket noktası ve rehberi sadece hukuktur." dedi.

Köse, temel hak ve özgürlükleri savunan, topluma rehber, milli ve manevi değerlere sadık, demokrat ve çözüm odaklı bir ekip olduklarını kaydetti.

"Hukuka aykırılık kimden gelire gelsin karşısında olmaya devam edeceğiz." diyen Köse, 2400 avukat sayısına ulaşan baronun daha da güçlendiğini dile getirdi.

Kayseri Barosunda devir teslim töreni

Kayseri Barosunda devir teslim töreni

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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