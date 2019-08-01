KAYSERİ Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren zanlı yakalandı

Ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren zanlı yakalandı

Kayseri'de ayrılmak isteyen sevgilisi Gülay Şimşek'i (27) tabanca ile vurarak öldüren Özkan O. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Özkan O. burada pişman olduğunu belirterek, Namus için yaptım dedi.

Olay, dün akşam Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, bir süredir birlikte olduğu işsiz Özkan O.'dan ayrılmak istedi. Ancak Özkan O. ayrılma fikrine karşı çıkarak, genç kızın peşini bırakmadı. Özkan O. dün akşam mesai bitiminde Gülay Şimşek'in karşısına çıktı. İkili, 'ayrılık' konusunda tartışmaya başladı. Tartışma sürerken Özkan O., belinden çıkardığı tabanca ile Şimşek'e 3 el ateş etti. Saldırgan kaçarken, kanlar içinde kalan Gülay Şimşek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI

Otomobille kaçan Özkan O. ise gece yarısı Kayseri'ye 116 kilometre mesafadeki Kırşehir'in Mucur ilçesinde, yol kontrolü sırasında yakalandı. Kayseri'ye getirilen Özkan O.'nun sorgusunun ardından sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. Bu arada öldürülen Gülay Şimşek'in cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Hunat Camine getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına genç kadının yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Şimşek'in cenazesi İldem mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA