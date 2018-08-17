Kayseri 'Askıda Yemek' Uygulamasıyla Her Gün 100 Kişiye Yemek

'Askıda yemek' uygulamasıyla her gün 100 kişiye yemek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'askıda ekmek' çağrısına Kayseri'de bir restoran, 'askıda yemek' uygulamasıyla destek vermeye başladı. Firma, her gün muhtaç 100 kişiye yemek veriyor.

Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Mevlevi Caddesi'nde bulunan bir restoran ve simit evinde, askıda ekmek ve askıda simit uygulaması başlatıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'askıda ekmek' kampanyasına destek verdiklerini ve önceliklerinin muhtaçların karnının doyurulması olduğunu belirten işletme sahibi Cemil Demirel, Bizler, 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Açmış olduğumuz restoranımızda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'askıda ekmek' kampanyasına 'askıda yemek' kampanyası ile destek vermek istedik. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin günlük 20 çeşit yemeği muhtaç ve öğrenci kardeşlerimizin hizmetine otel restoranları konforunda sunuyoruz. Hiçbir sınırlamanın getirilmediği işletmemizde, amacımız muhtaçlarımız karnının doymasıdır. İlk gün 100 askıda yemek ile çıktığımız yolda hayırseverlerimizde destek bekliyoruz dedi.