Kaynaşlı Belediyesi, berber ve kuaförleri ücretsiz dezenfekte edecek
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Kaynaşlı Belediyesi, berber ve kuaförleri ücretsiz dezenfekte edecek

Kaynaşlı Belediyesi, berber ve kuaförleri ücretsiz dezenfekte edecek
06.05.2020 17:45 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:45

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, 11 Mayıs itibariyle tekrar hizmet vermeye başlayacak olan tüm berber ve kuaförlerin iş yerlerini ücretsiz olarak ilaçlayıp dezenfekte edeceklerini açıkladı.

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, 11 Mayıs itibariyle tekrar hizmet vermeye başlayacak olan tüm berber ve kuaförlerin iş yerlerini ücretsiz olarak ilaçlayıp dezenfekte edeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişte tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle 22 Mart 2020 tarihinde kapanan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs itibariyle sağlık kurallarına uygun bir şekilde tekrardan açılacağı duyurdu. Bunun üzerine yaklaşık 1,5 aydır dükkanları kapalı olan berber ve kuaförler için Kaynaşlı Belediyesi harekete geçti. Başkan Şahin şehirdeki tüm berber ve kuaförlerin iş yerlerini ücretsiz olarak ilaçlayıp dezenfekte edeceklerin belirterek hijyen seti hediye edeceklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Birol Şahin açıklamasında şunları söyledi; "11 Mayıs itibariyle tekrar hizmet vermeye başlayacak tüm berberlerimizin ve kuaförlerimizin dükkanlarını dezenfekte etmek için programımızı oluşturduk. Belli periyotlarda şehrimizdeki tüm berberlerimizin ve kuaförlerimizin iş yerlerini ücretsiz olarak ilaçlayıp dezenfekte edeceğiz, aynı zamanda kendilerine hijyen seti hediye ve siperlik maske edeceğiz." - DÜZCE

Kaynak: İHA

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