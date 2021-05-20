Kaynar suyla yanan Beril bebek ve Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'nun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Afyon'da üzerine sıcak su dökülen ve ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilen 1 yaşındaki Beril bebeğin yol boyunca sağlık personeline sarılı durduğu anların fotoğrafı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.