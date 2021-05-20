Kaynar suyla yanan Beril bebek ve Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'nun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
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Kaynar suyla yanan Beril bebek ve Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'nun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Kaynar suyla yanan Beril bebek ve Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'nun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Afyon'da üzerine sıcak su dökülen ve ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilen 1 yaşındaki Beril bebeğin yol boyunca sağlık personeline sarılı durduğu anların fotoğrafı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Afyonkarahisar'da pazartesi günü talihsiz şekilde üzerine sıcak su dökülen Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin bebekleri Beril Server Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürülmesi kararlaştırıldı.

BAKANLIK'TAN AMBULANS İSTENDİ

Bebeğin sevki için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. Beril bebek, tahsis edilen helikopterle Eskişehir'e gönderildi.

Beril Server Aktaş, vücudundaki yanıklar nedeniyle ambulans helikopterde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko tarafından kucakta taşındı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Beril bebek ile Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko'nun fotoğrafı, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi. Söz konusu fotoğrafta, minik Beril'in Canko'yu sıkı sıkıya sardığı görülüyor.

İşte o fotoğraf karesi:

Kaynar suyla yanan Beril bebek ve Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'nun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları (1)
FAKIR VATANDAS: günümüzde sevgi ve/veya şefkatin fotoğrafı olsa olsa bu ve bunun gibi fotoğraflar olur. ne kadar da samimi ve içten
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Kaynar suyla yanan Beril bebek ve Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko'nun fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu - Haberler
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