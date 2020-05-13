Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı İstanbul'da yaşayan İran uyruklu bir vatandaş, kaynanasını ve kayınpederini öldürdüğünü, cansız bedenlerini de parçalayarak buzlukta sakladığını itiraf etti. Genç adam itiraf üzerine tutuklandı. Cani damat, "Psikolojik olarak sürekli eziyorlardı. Olay günü aynı şeyleri yaşayınca dayanamadım" dedi.

İstanbul'da yaşayan İranlı damadın itirafları kan donduran bir olayı ortaya çıkardı. Döner ustası Muhammed Khodarahmi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğünü, cansız bedenlerini ise parçalayarak dondurucuda sakladığını itiraf etti.

DÖNER USTASINDAN KAN DONDURAN İTİRAF

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; İstanbul'da yaşayan ve dönerci olan İran uyruklu Muhammed Khodarahmi (35), dün öğlen saatlerinde İran Konsolosluğu'na giderek, 3 ay önce kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiari (71) ile kayınvalidesi Fatemeh Alidadishamsabadi'yi (64), kesici aletle öldürdüğünü, cansız bedenleri parçalayarak Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan evlerindeki derin dondurucuda sakladığını söyledi.

KHODARAHMİ GÖZALTINA ALINDI

Konsolosluk yetkililerinin haber vermesi üzerine polis Khodarahmi'yi gözaltına aldı. Adrese gidildiğinde ise kilitli bir odadaki buzdolabının derin dondurucu kısmında, poşetlenmiş parçalar bulundu.

POLİSTEKİ İFADESİ: PSİKOLOJİK OLARAK EZİYORLARDI

Dönercide çalıştığını ve maddi durumunun iyi olmadığını belirten Khodarahmi, eşinin ailesinin kendisini sürekli ezdiğini söyledi. Khodarahmi, 5 yıldır sürekli 'Sana biz bakıyoruz. Biz olmasak sen bir hiçsin" diyorlardı. Psikolojik olarak sürekli eziyorlardı. Olay günü aynı şeyleri yaşayınca dayanamadım" dedi.