Kaynanamla yemekteyiz!
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Kaynanamla yemekteyiz!

29.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:26
Kaynanamla yemekteyiz!

AİLE BÜYÜKLERİNİ ZİYARET ETTİLERBazıları kendi çekirdek aileleriyle buluşurken bazıları da aile büyükleriyle zaman geçiriyor.

AİLE BÜYÜKLERİNİ ZİYARET ETTİLER

Bazıları kendi çekirdek aileleriyle buluşurken bazıları da aile büyükleriyle zaman geçiriyor. Bunlardan biri de ünlü oyuncu Salma Hayek ve ailesi.

EŞİNİN ANNESİYLE BULUŞTULAR

Salma Hayek, eşi François Henri Pinault ve kızı Valentina ile birlikte kayınvalidesi Maryvon Pinault ile akşam yemeğinde buluştu. O sırada çekilen bir fotoğrafı da Instagram sayfasında paylaştı.

ONUNLA YEMEK HER ZAMAN MUHTEŞEM

54 yaşındaki Salma Hayek, yanında kayınvalidesi, elinde de onun pişirdiği bir yemekle objektife poz verdi. Bu fotoğrafı da "Kayınvalidemle akşam yemeği her zaman muhteşem bir deneyimdir" mesajını yazdı. Hayek'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

VENEDİK'TE EVLENDİLER

Salma Hayek ile François Henri Pinault, gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor. Çift, bir flört döneminin ardından 2009'da Venedik'te çok konuşulan bir düğünle evlendi. Sonra da tropikal bir adada balayına gitti.

BİR KIZLARI VAR

Bu Salma Hayek'in ilk evliliği. Pinault ile daha önce Dorothee Lepere ile bir evlilik yapmıştı. Eski evliliğinden üç tane çocuğu var. Hayek ile evliliğinden de bir tane kızı bulunuyor. Salma Hayek ile Francçois Henri Pinault'un evliliğinden 13 yaşında Valentina Paloma Pinault adında bir kızı bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet

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