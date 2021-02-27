Kaynak yaparken samanlığı yaktı
27.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:05
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Musa Doğan, çatısında kaynak yaptığı samanlığın yanmasına neden oldu.
KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Musa Doğan, çatısında kaynak yaptığı samanlığın yanmasına neden oldu. Kaynak sırasında sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında, 600 balya saman yandı.
- Dilovasıkocaeli
Yangın, saat 11.00 sıralarında, Dilovası Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Musa Doğan'a ait samanlık yoğun kar yağışında çöktü. Doğan da saman balyalarını dışarıya çıkarmadan çatıda kaynak işlemi yapmak istedi. Ancak kaynak sırasında çıkan kıvılcımlar samanlara sıçradı. Alevler samanları kaplayınca Doğan, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.İhbar üzerine gelen Dilovası ve Gebze itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak samanlıkta bulunan 600 balya saman yandı. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.
- Dilovasıkocaeli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ