Kaynak makinası kıvılcımı 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
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Kaynak makinası kıvılcımı 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı

Kaynak makinası kıvılcımı 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA Sebze ve Meyve Halinde, kaynak makinasının kıvılcımlarının karton kutu ve kasalara sıçraması sonucu çıkan yangında 3 iş yeri ile patlıcan yüklü 2 kamyon yandı.

ŞANLIURFA Sebze ve Meyve Halinde, kaynak makinasının kıvılcımlarının karton kutu ve kasalara sıçraması sonucu çıkan yangında 3 iş yeri ile patlıcan yüklü 2 kamyon yandı.

Yangın, Paşabağı Mahallesi'ndeki Hal'de meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinde kaynak çalışması yapıldığı sırada etrafa saçılan kıvılcım, karton kutu ve sebze kasalarının bulunduğu depoya sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki bazı işyerlerine ve park halindeki patlıcan yüklü 2 kamyona sıçradı. Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangını kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak makinası kıvılcımı 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Kaynak makinası kıvılcımı 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Kaynak makinası kıvılcımı 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Kaynak makinası kıvılcımı 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Kaynak makinası kıvılcımı 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Kaynak makinası kıvılcımı 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Kaynak makinası kıvılcımı 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Kaynak makinası kıvılcımı 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Kaynak makinası kıvılcımı 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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